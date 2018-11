POL-REK: 181123- 3: Straßenbahn entgleist- Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Eine Straßenbahn ist am Freitagmorgen (23. November) gegen 0:50 Uhr an der Endhaltestelle in Benzelrath auf einen Prellbock aufgefahren und entgleist. Die Straßenbahn der Linie 7 kam aus Richtung Köln. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Bahn über die Endhaltestelle hinaus auf einen Prellbock. Der vordere Bereich der Bahn geriet von den Gleisen und kam auf dem Prellbock zum Stehen. An dem Führerhaus und dem vorderen Teil der Straßenbahn entstand erheblicher Sachschaden. Der 36-jährige Fahrer und ein 30-jähriger Fahrgast blieben unverletzt. Der Bereich der Endhaltestelle zur Landesstraße 277 musste aufgrund von Bergungsarbeiten bis 08:20 Uhr gesperrt bleiben, ein Gleis ist weiterhin blockiert. (wp)

