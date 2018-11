POL-REK: 181122- 1: Brand in Wohnhaus- Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Am Mittwochabend (21. November) gegen 16:45 Uhr ist ein Wohnhaus in der Judengasse in Brand geraten. Das Feuer flammte am Donnerstagmorgen erneut auf. Die Bewohner des Hauses brachten sich unverletzt in Sicherheit. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer auf der Rückseite des Einfamilienhauses aus. Durch die enge Bebauung sperrten Einsatzkräfte den unmittelbaren Bereich für den Fahrzeugverkehr ab. Drei vierbeinige Bewohner (Katzen) brachten sich ebenfalls in Sicherheit und sind inzwischen wohlbehalten wieder bei ihren Besitzern. Gegen 07:40 Uhr flammten Glutnester im Dachstuhl des Wohnhauses erneut auf. Die Brandbekämpfung dauert derzeit an. Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hat die Ermittlungen aufgenommen. (wp)

