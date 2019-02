Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Wertstoffhof kann nach Brand in der Nachbarschaft nicht angefahren werden

Krefeld (ots)

Aufgrund eines Brandereignisses an der Idastr. kann der Wertstoffhof der GSAK in Krefeld am Samstag den 16.02.2019 nicht angefahren werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Krefeld

Lars Klausing

Telefon: 02151-8213 333

E-Mail: fw.leitstelle@krefeld.de

http://www.krefeld.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell