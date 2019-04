Polizei Düren

POL-DN: Scheiben mehrerer Autos eingeschlagen - Polizei sucht Diebe

Düren (ots)

Am Freitagabend wurden mehrere Pkw im Bereich Anna-Kirmes-Platz, Aachener Straße und Hoeschplatz angegangen. Unter anderem wurden Navigationsgeräte geklaut.

Zwischen Freitagabend, 18:45 Uhr, und Samstagmorgen schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe der Fahrertür eines Pkw ein, der auf dem Annakirmesplatz geparkt war. Es wurden Navigationsgeräte gestohlen. Ebenfalls auf dem Annakirmesplatz wurde ein Auto angegangen, das dort um 20:30 Uhr am Freitag abgestellt worden war. Auch hier war die Scheibe der Fahrertür auf unbekannte Weise eingeschlagen worden. Anschließend fehlte Bargeld. Ein Navigationssystem war die Beute aus einem Auto, das am Freitag um 19:00 Uhr an der Aachener Straße auf dem Gelände der Tankstelle geparkt worden war. Hier war ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen. Auch ein am Hoeschplatz geparktes Auto war nicht vor den Dieben sicher. In der Zeit zwischen Freitag, 23:00 Uhr, und Samstag, 06:15 Uhr, schlugen der oder die Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und durchsuchten den Wagen.

Hinweise auf verdächtige Personen liegen der Polizei bislang nicht vor. Wer derartige melden möchte, wendet sich bitte an die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425. Darüber hinaus erfolgt der Hinweis: lassen Sie keine Wertsachen in Fahrzeugen zurück, sie liefern ungewollt Tatanreize!

