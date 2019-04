Polizei Düren

POL-DN: Aufbruch von Geldautomat scheitert

Düren (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude in Rölsdorf gerufen. Es stellte sich heraus, dass Unbekannte versucht hatten, darin einen Geldautomaten zu öffnen. Hierbei wurde das Feuer verursacht.

Gegen 04:45 Uhr wurde ein Brand in einem Gebäude an der Straße Am Ellernbusch gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen und Polizeibeamte nahmen den Tatort anschließend in Augenschein. Den ersten Ermittlungen zufolge hatten bislang nicht bekannte Täter einen Zaun beschädigt und sich dann auf das Grundstück begeben. Hiernach drangen sie auf unbekannte Weise in das Objekt ein und suchten einen Raum auf, aus dem ein Geldautomat erreichbar war. An diesem machten sie sich mit mitgebrachten Werkzeugen zu schaffen, um an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Doch die Tatausführung verlief ganz offensichtlich nicht wie geplant, denn der Automat ging in Flammen auf und zwang die Täter ohne Beute zur Flucht.

Ein Lieferant eines in Tatortnähe befindlichen Supermarktes war kurze Zeit später von einem Fahrradfahrer angesprochen worden mit der Bitte, die Feuerwehr zu informieren. Dieser Rad fahrende Zeuge, ein etwa 30 Jahre alter, deutsch sprechender Mann, wird gebeten, sich mit dem zuständigen Sachbearbeiter der Kriminalpolizei unter der Nummer 02421 949-8323 in Verbindung zu setzen. Weitere Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden ebenfalls hierhin erbeten. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle der Polizei Hinweise unter der 02421 949-6425 entgegen.

