POL-IZ: 181115.4 Herzhorn: Zeugen nach Sachbeschädigungen und Fahrzeugaufbrüchen gesucht!

Herzhorn (ots) - Mittwochabend haben sich Unbekannte in Herzhorn vermutlich eines Steines aus dem Gleisbett der Bahn bedient und damit ihr Unwesen getrieben. Sie zerstörten zwei Autoscheiben und beschädigten Einrichtungen der Bahn.

Im Zeitraum von etwa 19.40 Uhr bis nach Mitternacht drangen die Täter durch das Einwerfen von Scheiben in zwei am Bahnhof in Herzhorn abgestellte Autos ein. Aus dem Inneren entwendeten sie vermutlich nichts, richteten aber einen Schaden an, der die Fahrzeugeigentümer nicht erfreuen wird. Außerdem zerstörten die Unbekannten die Scheibe eines Fahrplankastens und das Display des Ticketschalters - Schadenshöhe etwa fünftausend Euro.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann, sollte sich bei der Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 melden.

Merle Neufeld

