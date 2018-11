POL-IZ: 181115.1 Brunsbüttel: "Positiver als in den vergangenen Jahren"

Brunsbüttel (ots) - So lautet in diesem Jahr die Bilanz der Polizei Brunsbüttel nach intensiven Fahrradkontrollen zu Beginn der dunklen Jahreszeit. An zwei Tagen haben fünf Beamte an den Grundschulen in Brunsbüttel und Eddelak die Zweiräder von ankommenden Schülerinnen und Schülern überprüft.

Bei rund einem Drittel aller kontrollierten Fahrräder stellten die Beamten Mängel fest. Zum Teil waren diese eher gering - wie ein fehlender Reflektor oder eine nicht funktionierende Klingel -, teils lagen aber auch gravierende Defekte an der Beleuchtung oder an den Bremsen vor. Neben den technischen Einrichtungen, der Klingel und sämtlichen vorgeschriebenen Reflektoren achteten die Polizisten auch auf den richtigen und sicheren Sitz des Fahrradhelmes. Negativ fiel auf, dass nicht jedes Kind einen Helm trug. In diesem Zusammenhang weist die Polizei eindringlich darauf hin, dass das Tragen eines Helmes bei Stürzen oder sonstigen Unfällen schwere Verletzungen verhindern und das Leben der Junioren retten kann.

Insgesamt checkten die Gesetzeshüter 133 Fahrräder, von denen 44 Mängel aufwiesen. Bei Beanstandungen bekamen die betroffenen Kindern einen Elternbrief. Sie haben nun die Gelegenheit, ihre Bikes gemeinsam mit den Erwachsenen nachzurüsten und sie bei einer Nachkontrolle in der Schule begutachten zu lassen.

Auch wenn sich das Gesamtergebnis im Vergleich zu den Vorjahren verbessert hat, waren dennoch zu viele Kinder mit mangelhaften Fährrädern unterwegs. In den kommenden Wochen und darüber hinaus über das gesamte Winterhalbjahr werden die Kontrollen während der morgendlichen Streifenfahrt an den weiterführenden Schulen fortgesetzt.

