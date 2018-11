POL-IZ: 181114.1 Gudendorf: Unerlaubte Müllablagerung

Gudendorf (ots) - Vermutlich innerhalb der letzten Tage hat ein Unbekannter jede Menge Müll in einem Waldstück an der Landesstraße 138 in Gudendorf abgelegt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Umweltsünder geben können.

Etwa sechs Kubikmeter Buschwerk und fünf Kubikmeter Müll, darunter Pflasterklinker, Bauschutt und Kunststofffenster, entdeckte der Anzeigende in einem Wäldchen zwischen der L 138 und der Bahnlinie Hamburg-Westerland am Busenwurther Mittelweg. Vermutlich stammen die Abfälle aus Renovierungsarbeiten, Hinweise auf den Ablegenden gibt es derzeit nicht. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Meldorf unter der Telefonnummer 04832 / 20350 melden.

Merle Neufeld

