POL-IZ: 181112.1- Wilster: Zeugen nach Bränden gesucht!

Wilster (ots) - In der Nacht zum Sonntag und am späten Sonntagabend haben gleich zwei Brände Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehren im Dauereinsatz gehalten. In einem unbewohnten Einfamilienhaus zerstörten Flammen das komplette Obergeschoss,und ein Gartenschuppen brannte komplett nieder. Die Ermittlungen in diesen Sachen hat die Itzehoer Kripo übernommen. Eine Besichtigung der Brandorte ist für heute geplant.

Gegen 01.28 Uhr rückten Polizei und die Freiwilligen Feuerwehren Wilster /Nortorf zu einem Feuer in einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Obergeschoß- und Dachstuhlbereich, der trotz aller Löschversuche nicht mehr gerettet werden konnte. Personen befanden sich zur Zeit des Brandausbruches nicht in dem Haus, da es unbewohnt ist. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 100.000 Euro belaufen.

Ein erneut entfachtes Glutnest machte ein zweites Erscheinen von Löschkräften am Sonntagvormittag erforderlich.

Am Sonntagabend, gegen 22.05 Uhr, informierte eine Anwohnerin die Rettungsleitstelle über einen Gartenschuppenbrand ihrer Nachbarn in der Straße Landrecht. Die angerückten Einsatzkräfte konnten den Schuppen nicht mehr retten und ließen ihn kontrolliert herunterbrennen. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro beziffert.

Erkenntnisse zur Brandursache liegen in beiden Fällen bis jetzt nicht vor.

Die Itzehoer Kripo sucht nun nach Zeugen, die zur Brandzeit, davor oder danach, verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweisgeber sollten sich unter der Telefonnummer 04821/ 60 20 bei der Polizei melden.

