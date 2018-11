POL-IZ: 181112.3 Oldendorf: Mit zwei Promille am Steuer

Oldendorf (ots) - Dank des Hinweises eines Zeugen ist es der Polizei am Sonntag gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes aufzudecken - er war mit zwei Promille von einer Itzehoer Gaststätte aus nach Hause unterwegs gewesen.

Gegen 17.30 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei ein Fahrzeug, das in der Itzehoer Lindenstraße in deutlichen Schlangenlinien geführt werden sollte und offenbar in Richtung Oldendorf unterwegs war. Eine Streife nahm die Suche nach dem beschriebenen Wagen auf und entdeckte diesen - noch warm - an der Wohnanschrift des Halters stehend. Der räumte bereitwillig ein, soeben nach dem Besuch einer Gaststätte nach Hause gekommen zu sein und vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest bei dem Oldendorfer ergab einen Wert von zwei Promille, worauf die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Der Beschuldigte muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell