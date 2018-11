POL-IZ: 181112.7 Hohenaspe: Vorsicht vor Telefonbetrügern!

Hohenaspe (ots) - Am vergangenen Wochenende hat ein Telefonbetrüger in Hohenaspe erfolgreich zugeschlagen. Er tischte seinem Opfer als angeblicher Microsoft-Mitarbeiter eine unwahre Geschichte auf und erlange so Zugriff auf das Konto des Geschädigten.

Am Samstagvormittag erhielt der Geschädigte einen Anruf eines Englisch sprechenden Mannes, der mitteilte, dass sich auf dem Computer des Hohenaspers ein Trojaner befände. Der Gauner bot an, den Virus zu entfernen und dem Gutgläubigen ein Virenschutzprogramm zu verkaufen. Insgesamt dauerte das Telefonat mehr als zwei Stunden, in denen der Betrüger sein Opfer listig um den Finger wickelte und gleichzeitig Abbuchungen von seinem Konto tätigte. Letztlich beschlich den Mann mittleren Alters doch einige Skepsis und er beendete das Gespräch. Bis dahin waren Konto-Abbuchungen im dreistelligen Bereich erfolgt - diese konnte der Betrogene glücklicherweise noch rückgängig machen, so dass ihm letztlich kein Schaden entstand.

Die Ermittlungen nach den Tätern, die zumeist aus dem Ausland heraus agieren, verlaufen vielfach ohne Erfolg. Schützen Sie sich daher vor diesen raffinierten Menschen, indem Sie derartige Telefonate sofort beenden. Sollten Sie bereits mit einem falschen Microsoft-Mitarbeiter gesprochen haben, trennen Sie Ihren Computer vom Netz, ändern Sie Ihre Passworte und wenden Sie sich an die Polizei.

Merle Neufeld

