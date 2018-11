POL-IZ: 181114.2 Hennstedt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Hennstedt (ots) - Nicht unerheblich war der Schaden, den ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug an einem anderen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Hennstedt verursachte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können.

Rund fünf Minuten verbrachte die Anzeigende am vergangenen Samstag gegen 13.00 Uhr im Rewe-Markt in der Tellingstedter Straße. In genau dieser Zeit fuhr ein Unbekannter ihren auf dem Parkplatz abgestellten Opel Meriva an und entfernte sich unerlaubt vom Ort. Das vermutlich weiße Tatfahrzeug verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, sollte sich bei der Polizei in Hennstedt unter der Telefonnummer 04836 / 1310 melden. Die gilt natürlich auch für den Verursacher selbst.

Merle Neufeld

