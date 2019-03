Polizei Hagen

POL-HA: Junger Mann tritt an vier Autos die Außenspiegel ab

Hagen (ots)

Heute (Montag) erhielt die Polizei um 03.50 Uhr einen Einsatz in die Elberfelder Straße. Sowohl dort als auch in der Hindenburgstraße hatte ein junger Mann an insgesamt vier Autos die Außenspiegel abgetreten. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 Euro. Die Polizei traf den 24-jährigen Tatverdächtigen in der Bergstraße an. Er verhielt sich aggressiv und wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

