Polizei Hagen

POL-HA: Körperverletzung - 19-Jähriger fordert Polizisten zum Kampf auf

Hagen (ots)

Am Sonntag, 17.03.2019, bemerkten Sicherheitskräfte in den Elbershallen gegen 03:30 Uhr lautes Geschrei. Um nach dem Rechten zu sehen, gingen sie in den Innenhof. Dort sahen sie, wir ein 19-Jähriger von einer unbekannten Person mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen wurde. Als der 19-Jährige daraufhin zu Boden ging, trat die männliche Person auf ihn ein. Der Unbekannte flüchtete, als er das Sicherheitspersonal kommen sah. Der 19-Jährige war mit über 1,8 Promille stark alkoholisiert. Die Beamten, die eine Anzeige aufnehmen wollten, forderte der Betrunkene zum Kampf auf. Da er sich nicht beruhigen ließ, mussten ihn die Polizisten in Gewahrsam nehmen. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung legten die Beamten vor. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen.

