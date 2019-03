Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Erpressung mittels BitCoins

Mainz (ots)

Zwischen dem 01.12. und dem 27.02. erhält eine 24-Jährige Mainzerin immer wieder E-Mails eines "selbsternannten" Hackers. In diesen wird sie aufgefordert, 600 Euro in BitCoins zu bezahlen, da man sie beim Besuch einer Pornoseite erwischt und mittels eigener Webcam gefilmt habe. Der Erpresser gibt weiter an, dass Video an alle Freunde der 24-Jährigen versenden zu wollen, sollte diese nicht zahlen. Am gestrigen 28.02. erstattet die 24-Jährige Strafanzeige. Der Geldaufforderung ist sie bisher noch nicht nachgekommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

