POL-PDMT: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ransbach-Baumbach (ots) - Am Montagabend kam es in Ransbach-Baumbach in der Rheinstraße im Einmündungsbereich zur Rohrhofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem grauen Kombi und einem dunkelgrauen Geländewagen. Da der Unfallhergang im Rahmen der Unfallaufnahme nicht abschließend geklärt werden konnte, werden diesbezüglich weitere Zeugen gesucht. Diese werden gebeten sich unter Tel. 02624-94020 mit der Polizei Höhr-Grenzhausen in Verbindung zu setzen.

