POL-PDMT: Einbruch in Wohnung

Bogel (ots) - Am 10.12.2018 zwischen 11:30 und 20:30 Uhr brachen unbekannte Täter während der Abwesenheit des Bewohners in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße in Bogel ein. Aus der Wohnung wurden anschließend mehrere elektronische Geräte entwendet und abtransportiert. Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen der Polizei in St. Goarshausen unter 06771-93270 zu melden.

