POL-PDMT: Heistenbach - Fahren unter Drogeneinfluss

Heistenbach (ots) - Am späten Abend, des 07.12.2018, wurde ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus dem Raum Limburg in der Unterdorfstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es wurden typische Anzeichen festgestellt, die auf einen Drogenkonsum schlossen. Der Fahrer gab zu, am Tag einen Joint geraucht zu haben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und es wurden Folgemaßnahmen eingeleitet.

