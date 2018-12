POL-PDMT: Heistenbach - Biss durch freilaufende Hunde

Heistenbach (ots) - Am Morgen, den 07.12.2018 war der Geschädigte aus der Verbandsgemeinde Diez in der Gemarkung mit seinem Hund spazieren, als plötzlich drei freilaufende Hunde auf ihn zukamen. Trotz rufen der Hundehalterinnen, reagierten diese nicht, sondern verbissen sich mit dem Hund des Geschädigten. Der Geschädigte selbst wurde dabei von einem Jagdterrier in den Oberschenkel gebissen. Auch sein Hund trug Bissverletzungen davon.

