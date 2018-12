POL-PDMT: Allendorf - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Allendorf (ots) - Am 07.12.2018, abends, befuhr der 90-jährige Unfallverursacher aus der Verbandsgemeinde Hahnstätten die B K 54 von Allendorf kommend. An der Einmündung zur B 274 wollte er nach rechts, Richtung Zollhaus in diese einfahren. Dabei übersah er den von links kommenden, die bevorrechtigte Straße befahrenden PKW des Unfallgegners. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher, so wie seine Beifahrerin wurden verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch der Unfallgegner wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez

M. Wölbert

Telefon: 06432/601-121

Email: pidiez@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell