POL-PDMT: Alpenrod. Unfall infolge Trunkenheit

Hachenburg (ots) - Ein 60 jähriger befuhr am 07.12. gegen 20.00 Uhr die L 288 aus Richtung Lochum kommend in Fahrtrichtung Alpenrod. Eine 41 jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw den Streckenabschnitt im Gegenverkehr. Da auf ihrer Fahrspur ein LKW am Fahrbahnrand stand, musste sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Nachdem der Beschuldigte den Lkw im Gegenverkehr passiert hat, fuhr er nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem stehenden Fahrzeug der Frau. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Ein Alkotest bei dem Verursacher ergab einen Wert von über 1,6 Promille, so dass die üblichen Maßnahmen folgten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell