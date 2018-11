POL-PPRP: (Ludwigshafen) Glück im Unglück: Motorrad-Unfall endet glimpflich

Ludwigshafen (ots) - Glück im Unglück hatte am Freitag gegen 08:00 Uhr ein 52-jähriger Motorradfahrer in Ludwigshafen. Der Motorradfahrer befuhr die Mundenheimer Straße aus Fahrtrichtung Kaiserwörthdamm kommend in Fahrtrichtung Böcklinstraße. Ein PKW-Fahrer, welcher unmittelbar vor dem Motorradfahrer fuhr, entschloss sich links auf einen Parkplatz zu fahren. Als im gleichen Moment der Motorradfahrer den PKW-Fahrer links überholen wollte, kam es zu dem Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und konnte noch rechtzeitig vom Motorrad abspringen, sodass er sich keine Verletzungen zuzog. Der 56-jährige PKW-Fahrer blieb ebenfalls unverletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1.200 Euro geschätzt.

