POL-PDMY: Unfallverursacher geflüchtet

Faid (ots) - Am Dienstag, gegen 15.40 Uhr, überholte ein roter ausländischer Transporter mit vermutlich ukrainischem Kennzeichen in Faid auf der B 259 einen Traktor. Hierbei wurde der Gegenverkehr nicht beachtet. Aus Richtung Büchel kamen zwei Pkw entgegen. Das erste Fahrzeug wich noch nach rechts aus und bremste stark ab. Das folgende Fahrzeug konnte einen Aufprall nicht mehr verhindern und stieß gegen den vorausfahrenden Pkw. Die Fahrerin des auffahrenden Pkw aus einem Eifeldorf erlitt leichte Verletzungen. Der Transporter verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Cochem, Tel. 02671-9840.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell