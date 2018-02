POL-PDMY: Blitzer in Alflen

Alflen (ots) - Am Montag führte die Polizei in Alflen auf der Landesstraße 52 eine Geschwindigkeitsmessung in Richtung Lutzerath durch. In der Zeit von 14.00 - 19.00 Uhr passierten 320 Fahrzeuge die Messstelle in der 50er-Zone. 54 Fahrzeuge wurden als zu schnell gemessen; das tagesschnellste Fahrzeug wurde mit 101 km/h geführt. Neben 38 Verwarnungsgeldern sind nun auch 16 Ordnungswidrigkeitenanzeigen mit Punkten fällig, vier davon mit Fahrverboten.

