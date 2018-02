POL-PDMY: Pressemeldung der PI Adenau vom Wochenende 23.02.-25.02.2018

Adenau (ots) - Kempenich/Garagenbrand Fr., 23.02.2018, 14.00 Uhr: Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Freitag innerhalb der Ortslage Kempenich eine Garage in Brand. Ein Übergreifen des Feuers auf das angebaute Wohnhaus konnte durch den Einsatz der Feuerwehr Brohltal verhindert werden. Die Garage selbst brannte nebst der darin gelagerten Gerätschaften weitgehend aus. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Ein Hausbewohner wurde wegen Verdachts auf Rauchintoxikation vorsorglich der ärztlichen Behandlung zugeführt.

Adenau/Trunkenheitsfahrt Sa., 24.02.2018, 01:30 Uhr: Ein 49-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Ahrweiler fiel in Adenau auf, weil er "zu tief ins Glas geschaut" hatte und mit ca. 1,5 o/oo Alkohol im Blut unterwegs war. Neben der sofortigen Beschlagnahme seines Führerscheins erwartet den Mann ein Strafverfahren.

Drees/Einbruch in Ferienpark Sa./So., 24./25.02.2018 Ungebetene Gäste suchten in der Nacht auf Sonntag den Ferienpark bei Drees auf und drangen in ein Verwaltungsgebäude ein. Von dort aus brachen sie auf der offensichtlichen Suche nach Bargeld mehrere Büros auf und gingen einen Tresor an. Der Versuch, den Tresor zu öffnen oder abzutransportieren scheiterte allerdings. Sachdienliche Hinweise werden an die Kriminalinspektion Mayen (Tel.: 02651/8010) oder die Polizeiinspektion Adenau (Tel. 02691/925-0) erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Adenau

Telefon: 02691/925-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell