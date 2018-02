POL-PDMY: Bad Breisig - Verfolgungsfahrt endet in Verkehrsunfall und Festnahme

Bad Breisig (ots) - Im Stadtgebiet Koblenz entzog sich am Sonntagmorgen um 06:45 h der Fahrer eines schwarzen Seat Ibiza der polizeilichen Kontrolle und flüchtete unter Verfolgung mehrerer Streifenwagen mit dem Pkw über die B9 bis ins Stadtgebiet Bad Breisig, wo er in der Bachstraße mit dem Wagen auf geparkte Fahrzeuge auffuhr. Zum Zweck der weiteren Flucht rammte er einen Streifenwagen, konnte jedoch vor Ort festgenommen werden. Der 28-jährige Fahrer des Fahrzeuges ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und befand sich in einem fahruntauglichen Zustand. Der Sachschaden beläuft sich auf EUR 15.000,-. Im Rahmen der Fahrt von Koblenz bis Bad Breisig wurden durch die Fahrweise des Seat mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei Remagen bitte darum, dass sich diese unter 02642-93820 melden.

