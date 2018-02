POL-PDMY: Weiler - Brand eines Traktors auf der L 97 (40.000 EUR Schaden)

1 weiterer Medieninhalt

Weiler (ots) - Am Samstag, 24.02.2018, gegen 13:50 Uhr, kam es zum Brand eines Traktors auf der L 97 bei Weiler (VGV Vordereifel). Der 40-jährige Fahrer aus der VGV Vordereifel hatte mit dem Traktor, an welchen ein mit Strohballen beladener Anhänger hing, die Steigungsstrecke der L 97 von Monreal (L 96) kommend passiert. Plötzlich geriet der Traktor wenige 100m vor der Ortschaft Weiler aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Es gelang im letzten Moment noch, den Anhänger abzuhängen. Der Traktor brannte vollständig aus. Am Traktor und an der Fahrbahn entstand ein Schaden von ca. 40.000 EUR. Im Einsatz waren die Feuerwehren Kottenheim, Weiler, Monreal und Nachtsheim mit ca. 30 Feuerwehrleuten, der Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei Mayen sowie eine Streife der PI Mayen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

PHK Andreas Michels



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell