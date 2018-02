POL-PDMY: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cochem für das Wochenende 25.-28.02.18

Cochem (ots) - Mann tritt Frau ins Gesicht- Da der Annäherungsversuch eines 33-Jährigen bei einer 24-jährigen Frau nicht von Erfolg gekrönt war, kam es am frühen Samstagmorgen in Cochem in der Brückenstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden stark alkoholisierten Personen. In deren Verlauf schubste der Mann die Frau zu Boden und trat ihr, am Boden liegend, ins Gesicht. Durch die hiesigen Beamten wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach Entlassung des Schlägers aus den polizeilichen Maßnahmen begann dieser vor der Polizeidienststelle zu randalieren, so dass er den Rest des Morgens in der Ausnüchterungszelle verbringen durfte. Da er zuvor auch einen polizeilichen Platzverweis missachtete, erwartet ihn zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Demnach kann bei Missachtung eines polizeilichen Platzverweises ein Bußgeld bis zu einer Höhe von 5000,- EUR verhängt werden.

Mit über 2 Promille am Steuer- Ein verdächtiger Pkw, der in der Ortslage Auderath hielt, fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Nacht zum Samstag auf. Nachdem sich der Streifenwagen dem Fahrzeug näherte, ergriff dessen Fahrer mit dem Fahrzeug die Flucht in Richtung B259. Nach einer Verfolgung des Fahrzeugs bis auf die A48 in Richtung Trier, konnte der Wagen auf dem Parkplatz Uersfeld gestoppt und kontrolliert werden. Hier erschloss sich den Beamten auch der Grund der vorangegangenen Flucht. Der 24-jährige Fahrer aus der Verbandsgemeinde Ulmen hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,25 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Sachbeschädigung an Pkw- Ebenso in der Nacht zum Samstag, wurde in Urmersbach, im Bereich der Straße An der Hardt, ein dort abgestellter Pkw beschädigt. Der zuvor mit Plane, zwecks Überwinterung, geschützte Pkw wurde abgedeckt und vermutlich hierbei verkratzt. Weiterhin wurde im Innenraum des Wagens Motoröl vergossen und eine Beleuchtungseinheit beschädigt. Nach Vorgehen sowie Spurenlage, dürfte von einer Tatbegehung durch Kinder oder Jugendlichen auszugehen sein. Die Polizei Cochem erbittet Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in Einfamilienhaus- In den frühen Abendstunden des Samstags kam es in Landkern, in der Straße Weider Höhe, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. In diesem Zusammenhang wird um Meldung verdächtiger Beobachtungen gebeten.

Alkohol am Steuer- Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei Cochem ein 25-jähriger Cochemer gemeldet, der alkoholisiert mit seinem Pkw aus der Eifel kommend in Richtung Cochem unterwegs sei. Gemeldeter Pkw konnte auf der beschriebenen Strecke durch eine Streife im Begegnungsverkehr festgestellt werden. Offensichtlich bemerkte der Fahrer, das Wenden des Streifenwagens, so dass dieser flüchten konnte. Der Wagen wurde jedoch wenige Minuten später durch die eingesetzten Polizeikräfte verlassen in der Endertstraße in Cochem festgestellt. Im Rahmen der weiteren Fahndung, konnte der Fahrer fußläufig gestellt werden. Dieser hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,08 Promille, womit er sich noch im Bereich einer Ordnungswidrigkeit bewegte. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500,- EUR und ein Fahrverbot.

