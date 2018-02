POL-PDMY: Pressemeldung der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler vom Wochenende 23.02.-25.02.2018

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) -

Bad Neuenahr-Ahrweiler - Unfall mit verletzten Personen Am frühen Samstagabend kam es in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Dabei wollte das Fahrzeug des Unfallverursachers von der Verlängerung der B267 aus Richtung Ahrweiler / Walporzheim kommend in Richtung Autobahn weiterfahren. Beim Überqueren der Rotweinstraße übersah der Fahrzeugführer das bevorrechtigte Fahrzeug von links. Es kam im Kreuzungsbereich zum Unfall. Einer der Fahrzeuginsassen wurde durch den Aufprall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Alle Unfallbeteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Bad Neuenahr-Ahrweiler - Brand Gegen 22:15 Uhr am gestrigen Samstag kam es zu einem Brand im McDonalds-Restaurant in Ahrweiler. Der Auslöser ist nach derzeitigem Wissenstand ein technischer Defekt. Das Restaurant musste nach der Brandlöschung durch die Feuerwehr geschlossen bleiben.

