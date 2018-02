Mayen (ots) - Am Fr., 23.02.2018, 09:30 Uhr, kam es "An der alten Schule" in Polch zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Transporter mit bunter Aufschrift touchierte beim Abbiegen einen geparkten Pkw und entfernte sich von der Unfallstelle.

