POL-PDMY: Mehrere Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol

Mayen (ots) - Am Wochenende 23.02.2018-25.02.2018 kam es zu mehreren festgestellten Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Zweimal in Polch, einmal in Mayen und einmal in Kottenheim. Jeweils wurde bei den Fahrerpersonen bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle der Konsum von Alkohol und/oder Betäubungsmittel festgestellt. Einer der Fahrer war dazu nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei allen Fahrern/innen wurde eine Blutprobe entnommen und die Betroffenen müssen sich nun den Verfahren stellen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell