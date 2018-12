POL-PDMT: Pkw-Aufbruch - Zeugen gesucht

Montabaur (ots) - Am heutigen 10.12.2018 in der Zeit von 08:45 Uhr bis 16:25 Uhr stellte der Geschädigte seinen Pkw Hyundai auf dem Wander-Parkplatz "Großer Herrgott" / Montabaurer Höhe ab. Während seiner Abwesenheit schlug ein bislang unbekannter Täter die hintere Seitenscheibe (Beifahrerseite) ein und entwendete eine Wander-Rucksack, in dem sich mehrere Kleidungsstücke befanden. Da die Tatörtlichkeit in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße 49 liegt, könnte die Tat von Zeugen beobachtet worden sein. Hinweise an: Polizeiinsp. Montabaur, Tel.: 02602-9226-0

