Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Unfall auf der Verbandsstraße - Drei Schwerverletzte

Hagen (ots)

Am Samstag, 16.03.2019, kam es gegen 18:00 Uhr auf der Verbandsstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr eine 25-Jährige mit ihrem BMW in Richtung Hagen-Kabel. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Die 25-Jährige und ihre zwei Beifahrerinnen (20, 18) wurden dabei schwer verletzt. Sie mussten mit zwei Rettungswagen und einem Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht werden. Den BMW stellten die Beamten sicher. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell