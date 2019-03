Polizei Hagen

POL-HA: Fridays For Future - Friedlicher Demonstrationsverlauf

Hagen (ots)

Am Freitag, 15.03.2019, demonstrierten knapp 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der "Fridays For Future"-Bewegung nach vorheriger Anmeldung friedlich in Hagen. Die Personengruppe, größtenteils Schülerinnen und Schüler, bewegte sich um 10:45 Uhr vom Berliner Platz zum zu Hagener Stadttheater und von dort über die Elberfelder Straße zur Abschlusskundgebung zum Johanniskirchplatz. Gegen 12:30 Uhr löste sich die Versammlung auf.

