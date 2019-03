Polizei Hagen

POL-HA: Gartenlauben in Hohenlimburg aufgebrochen

Hagen (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr, und Donnerstag, 12:00 Uhr, insgesamt sechs Gartenhäuser in der Kleingartenanlage an der Hohenlimburger Straße auf. Die Täter durchwühlten die teils durch Vorhängeschlösser gesicherten Lauben, in einigen Fällen entwendeten sie verschiedene Werkzeuge. Neben einer Kettensäge stahlen die Einbrecher auch ein Fernglas sowie unterschiedliche Zangen, Schraubendreher, Lampen und Knarrenkästen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise werden unter 02331-986-2066 entgegen genommen.

