POL-HA: Unfall mit Kleinkraftrad - Fahrer und Sozius verletzen sich

Hagen (ots)

Am Freitagabend befuhr ein Kleinkraftrad die Oeger Straße in Hohenlimburg. Bei starkem Regen lenkte der 16-jährige Fahrer sein Zweirad zu weit nach rechts und prallte gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Der 16-jährige Fahrer und sein 15-jähriger Mitfahrer stürzten auf die Fahrbahn und verletzten sich. Beide wurden mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht, am Zweirad und am Pkw entstand Sachschaden.

