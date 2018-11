POL-FL: Kreis SL-FL/ NF und FL: Einbrüche nehmen in der dunklen Jahreszeit zu

Polizeidirektion Flensburg (ots) - Die früh einsetzende Dämmerung in der dunklen Jahreszeit ist attraktiv für Kriminelle. Im Schutz der Dunkelheit versuchen sie unerkannt zu bleiben und so unbemerkt in Wohnungen oder Häuser einzusteigen. Die Polizeidirektion Flensburg rät ihren Bürgern daher zu besonderer Aufmerksamkeit.

Um Einbrechern schnell das Handwerk zu legen, ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen sofort den Notruf - 110 - zu wählen. Scheuen Sie sich nicht! Die Polizei ist für jeden Hinweis, und mag er Ihnen noch so unwichtig erscheinen, dankbar und wird diesem nachgehen. Ihre Beobachtungen sind uns wichtig!

Verdächtige Beobachtungen beziehen sich nicht nur auf Personen, auch Fahrzeuge, unüblich abgelegte Gegenstände vor Häusern oder Kreidezeichnungen können verdächtig sein und auf einen Einbruch oder die Vorbereitung hinweisen. Notierte Kennzeichen, Fahrzeugtypen und Personenbeschreibung können uns bei der Verhinderung und Aufklärung von Einbrüchen eine große Hilfe sein. Vielen Dank!

