POL-NOM: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer

Uslar (ots) - USLAR (stüw.) Am Montag, 10.12.2018, gegen 14.45 Uhr, kam es in Uslar zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer. Ein 60-jähriger Mann aus Uslar befuhr mit seinem Pkw in Uslar die Alleestraße und bog nach links in die K 444 in Richtung Schoningen. Dabei fuhr er nicht möglichst weit rechts und prallte mit einem 43-jährigen entgegenkommenden Radfahrer zusammen, der aus Richtung Schoningen kam. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Göttinger Krankenhhaus verbracht. Bei dem Unfall enstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3.500,- Euro.

