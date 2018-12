Uslar (ots) - USLAR/ALLERSHAUSEN-SCHONINGEN (stüw.) Am Montag, 10.12.2018, gegen 13.20 Uhr, kam es auf der L 554 zwischen Allershausen und Schoningen zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Frau aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit ihrem Pkw die L 554 aus Allershausen kommend in Richtung Schoningen. Nach einem Überholvorgang verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw. Ihr Pkw kam ins Schleudern, geriet nach rechts auf den Grünstreifen und überfuhr dort einen Leitpfosten. Anschließend streifte er einen Baum und kam dann zum Stehen. Die Fahrerin des Pkw wurde dabei leicht verletzt. Am Pkw und am Leitpfosten entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 3.000,- Euro.

