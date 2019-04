Polizei Düren

POL-DN: Seniorin beraubt

Jülich (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde eine betagte Fußgängerin geschubst, zu Fall gebracht und bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Eine 71 Jahre alte Frau war am Sonntag gegen 16:30 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg entlang der Kölnstraße in Richtung Marktplatz unterwegs. Sie führte ihren kleinen Hund aus und trug eine braune Lederhandtasche über ihrer rechten Schulter. Plötzlich wurde die Seniorin von hinten geschubst, sodass sie stürzte. Sie blieb auf dem Gehweg liegen und wusste zunächst nicht, wie ihr geschah, bis ihr Passanten beim Aufstehen halfen. Die Jülicherin, die bei dem Sturz leicht verletzt wurde, setzte ihren Weg anschließend über die Stiftsherrenstraße fort.

Zu Hause bemerkte sie, dass ihre Handtasche fehlte. Sie erinnerte sich an drei Männer, die sich nach dem Sturz in ihrer Nähe befunden hatten. Die drei etwa 30 Jahre alten Unbekannten hatten kurzes dunkles Haar und erweckten einen eher südländischen Eindruck. Sie hatten die zu Fall gebrachte Seniorin ausgelacht und waren anschließend zügig in Richtung Schlossplatz davon gegangen.

Für die helfenden Passanten hat es vermutlich so ausgesehen, als sei die 71-Jährige ohne Fremdeinwirkung gefallen, tatsächlich liegt hier jedoch ein Raub vor. Die Helfer und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der zuständigen Sachbearbeiterin unter der Telefonnummer 02421 949-8618 in Verbindung zu setzen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 jederzeit zu erreichen.

