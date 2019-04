Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Straßenhaus

Döttesfeld (ots)

Joint in Bushaltestelle entsorgt

Döttesfeld - Am frühen Freitagabend verfiel eine Personengruppe in der Hauptstraße in Döttesfeld bei Erblicken des Streifenwagens in Hektik. Der Grund hierfür war bei der anschließenden Kontrolle schnell gefunden. Ein 16-jähriger hatte versucht sich eines Joints zu entledigen. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell