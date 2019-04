Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lichtenhorst - Ferkel müssen nach Verpuffung in Schweinestall erlöst werden

Nienburg (ots)

Steimbke (HEI) - Am Mittwoch, 10.04.2019 kam es in den Nachmittagsstunden vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Gasheizung zu einer Verpuffung in einem Schweinestall in Lichtenhorst. Durch die Explosion zerbarsten die Scheiben im Stall und Flammen schlugen aus dem Gebäude. Diese konnten durch Mitarbeiter des Hofes aber schnell gelöscht werden. Durch den alarmierten ABC-Zug der Feuerwehr konnte nach einer Messung Entwarnung gegeben werden, es kam zu keinem weiteren Gasaustritt. Bedauerlicherweise wurden über 20 Ferkel, die in dem Stall aufgezogen wurden, so schwer verletzt, dass sie von einem Tierarzt erlöst werden mussten, Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden am Objekt und an einem Pkw, der in der Nähe geparkt war, dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.

