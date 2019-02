Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein ST Nahbollenbach (ots)

Am 07.02.2019 kam es im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Straße "Auf der Altweid" unweit des Einmündungsbereichs "Kaufacker" zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei wurde an einem am Fahrbahnrand abgestellten Renault Clio der rechte Außenspiegel durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert, sodass dieser eingeklappt und beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte nach ersten Ermittlungen weiß gewesen sein.

Hinweise erbittet die Polizei Idar-Oberstein unter 06781-5610.

