Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Forstarbeiter bei Baumfällarbeiten verunglückt

Aach (ots)

Am heutigen Nachmittag ist gegen 15.00 Uhr ein Forstarbeiter bei Baumfällarbeiten in der Gemarkung Aach tödlich verunglückt. Die genaue Unfallursache konnte bislang nicht geklärt werden, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

