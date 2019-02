Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Trier, Südallee (ots)

Am Dienstag, den 05.02.2019 ereignete sich in der Zeit von 14:00-16:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Anwesen Südallee 42, Trier ein Verkehrsunfall. Dabei stieß ein Pkw mit einem gelb-grünen Farbton beim Rangieren gegen einen roten Volvo mit TR-Kennzeichen. Anschließend entfernte sich der gelb-grüne Pkw unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandene Sachschaden zu kümmern. Wer kann Angaben zum verursachenden Pkw machen? Wer kann Angaben zum Fahrer/- in machen?

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Innenstadt



Telefon: 0651-9779-1715

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell