Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Einbruch in Produktionsstätte für Grabsteine

Nienburg (ots)

(BER)Viel Arbeit und glücklicherweise wenig Beute hatten bisher unbekannte Täter, die in einen Produktionsbetrieb für Grabsteine eingebrochen waren. Zunächst hatten die Einbrecher im Tatzeitraum von Dienstag, 09.04.2019, nach 18.00 Uhr bis Mittwochmorgen, einen Maschendrahtzaun aufgeschnitten, um auf das Gelände zu gelangen. Danach wurden an mehreren Türen der Hallen die Türen aufgebrochen, um so in die Gebäude eindringen zu können. Nach erster Inaugenscheinnahme durch den Verantwortlichen ist vermutlich lediglich ein Rasentrimmer erbeutet worden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei in Nienburg unter 05021 / 9770 entgegen.

