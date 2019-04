Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an BMW in Leese

Leese (ots)

Leese- (ZIE) In der Nacht vom 08. auf den 09. April 2019 wurde in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein Pkw beschädigt. Am Pkw, ein BMW in schwarz der 3er Reihe, welcher am Fahrbahnrand geparkt war, wurde der Heckscheibenwischer abgebrochen. Zudem wurde die Bereifung an der rechten Fahrzeugseite mittels eines unbekannten spitzen Werkzeug durchstochen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Konkrete Hinweise auf den Täter sind nicht bekannt, könnten aber im Umfeld einer Privatfehde zu finden sein. Da der Tatort in einem bebauten Wohngebiet befindlich ist, werden Zeugen, die die Tat gesehen haben, gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

