Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kleinbus zur Personenbeförderung fährt in Graben - Fünf verletzte Personen

Einbeck (ots)

Dassel -vo. Landesstraße 549, zwischen Silberborn und Dassel, Freitag, 15. März 2019, 07.55 Uhr. Ein Opel Kleinbus zur Personenbeförderung, der von einem 72-jährigem Fahrzeugführer aus Dassel geführt wurde, geriet auf der Landstraße in Fahrtrichtung Dassel auf den dort vorhandenen Grünstreifen und landete dadurch bedingt dann im Straßengraben. Dabei wurden fünf von sieben erwachsenen Insassen leicht verletzt. An dem Bus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro. Der Unfall selber soll durch ein Ausweichen vor einem Wildtier ausgelöst worden sein.

