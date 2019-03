Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte dringen in die Räume des Gymnasiums Uslar ein

Uslar (ots)

(zi.) Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 14.03.19, 18:00 Uhr, bis zum 15.03.19, 04:50 Uhr, durch Einschlagen einer Fensterscheibe in die Räume des Gymnasiums Uslar ein und brachen dort ca. 60 Fächer des Lehrerkollegiums auf und durchsuchten diese. Vermutlich wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro. Zeugen, die zu dieser Zeit in der Nähe der Kurt-Zimmermann-Straße verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

