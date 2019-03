Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kalefeld OT Düderode/Oldenrode Einbruch und Diebstahl von 2 forstwirtschaftlichen Geräten

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - Kalefeld OT Oldenrode/Düderode (hs) Im Zeitraum vom 06.03.2019 - 10.03.2019 wurde in Kalefeld OT Düderode in der Straße Am Kreuze durch bislang unbekannte Täter eine Scheune gewaltsam geöffnet. Daraus wurde eine Stihl Motorsense entwendet. Im selben Zeitraum wurde ca. 600 m entfernt in der Oldenroder Straße eine Stihl Motorsäge vom Hof eines landwirtschaftlichen Betriebes entwendet. Es ist zu vermuten, dass die beiden Taten zusammenhängen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang werden an die Polizei Bad Gandersheim unter 05382/919200 erbeten.

